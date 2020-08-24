5 قتلى في تفجير استهدف شاحنة عسكرية بالفلبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 5 أشخاص وأصيب آخرون، الإثنين، في تفجير دراجة نارية مفخخة قرب شاحنة عسكرية جنوبي الفلبين.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قوة خاصة لمكافحة الإرهاب في مانيلا أن انفجارا هائلا هز بلدة جنوبي البلاد اليوم ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.
وأوضحت أن الانفجار وقع أمام ساحة عامة عند شارع رئيسي في بلدة جولو بإقليم سولو (ألف كيلومتر جنوب مانيلا).
وأشارت إلى أن "دراجة نارية مركونة (مفخخة).. انفجرت ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا"، مضيفة أن الدراجة كانت مركونة بالقرب من شاحنة عسكرية.
فيما لم تحدد هوية القتلى والمصابين وإن كانوا من العسكريين أم مدنيين.
وسولو هي معقل لجماعة أبو سياف المتطرفة، والتي تم اتهامها بارتكاب بعض أكثر الهجمات الإرهابية دموية في الفلبين، بالإضافة إلى عمليات خطف من أجل الحصول على فدية وعمليات إعدام بقطع الرؤوس.
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