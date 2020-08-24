"أريد أن ألكم وجهك".. إجابة رئيس البرازيل على سؤال أغضبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دفع سؤال لمراسل صحفي رئيس البرازيل جايير بولسونارو للرد قائلا "أريد أن ألكم وجهك"، في أحدث تعليق مثير للجدل للزعيم المعروف بتصريحاته الحادة.
ووجه مراسل صحيفة "أو. جلوبو" سؤالا حول الودائع البنكية التي أودعها مساعد سابق لأحد أبنائه في حساب زوجته السيدة الأولى ميشيل بولسونارو.
وقال الرئيس اليميني ردا على مراسل "أريد أن ألكم وجهك، هل تفهم؟"، وذلك طبقا لمقطع صوتي نشرته الصحيفة اليومية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت وسائل إعلام إن المساعد فابريسيو كيروز أودع شيكات بمبلغ 72 ألف ريال برازيلي في حساب السيدة الأولى بين عامي 2011 و2018.
وكان كيروز أحد مساعدي فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر للرئيس، عندما كان نائبا في برلمان ولاية ريو دي جانيرو. وأُلقي القبض على المساعد السابق للتحقيق في الإيداعات البنكية التي أودعها والتي وصلت في أحد الأوقات إلى 1.2 مليون ريال (213500 دولار).
وظلت الأسئلة حول كيروز تطارد أسرة بولسونارو، في تحقيق يبدو أنه يضايق الرئيس وينال من تعهداته بعدم التهاون مع الفساد.
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