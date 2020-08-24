شبح فلويد يعود في ولاية أمريكية والسلطات تعلن حظر التجول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد شبح جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي الذي قتل مختنقا حينما جثم شرطي على عنقه ليطوف مجددا في ولاية ويسكونسن بعد مقتل رجل أسمر البشرة لم يكن مسلحا برصاص الشرطة.

الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كينوشا في أعقاب الحادث أعادت للأذهان مظاهرات غير مسبوقة في أمريكا والعالم أعقبت مقتل فلويد ما دفع السلطات للمسارعة بفرض حظر التجول.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل نقل إلى مستشفى مساء الأحد في حالة خطيرة بعدما أطلقت الشرطة النار عليه عدة مرات مما أسفر عن تجمع حشود في موقع الحادث.

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ووقع الحادث في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في كينوشا خلال تعامل الشرطة مع "حادث محلي".

ولم تقدم الشرطة تفاصيل بشأن سبب إطلاق النار لكنها قالت إن وزارة العدل في الولاية ستحقق في الواقعة.

وفي أواخر مايو/أيار الماضي أطلق مقتل فلويد واحدة من أوسع الحملات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة والعالم، وتحولت مسيرات لمواجهات دامية فيما لا تزال ظلالها تخيم على الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مع تراجع تأييد الرئيس دونالد ترامب جراء تعاطيه مع الأزمة.