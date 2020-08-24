قتلى في اشتباكات بين ضباط وانفصاليين شرقي نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط أكثر من 20 قتيلا في اشتباكات بين ضباط يتبعون إدارة خدمات الدولة (دي.إس.إس) وانفصاليين جنوب شرقي نيجيريا بحسب مزاعم من الطرفين.

وقالت السلطات النيجيرية إن اثنين من عملاء إدارة خدمات الدولة قتلا في هجوم وصفته بأنه غير مبرر بينما قالت جماعة سكان بيافرا في بيان إن 21 من أعضائها قتلوا واحتجزت السلطات 40 آخرين بعد اقتحام قوات الأمن أحد اجتماعاتها.

وجماعة سكان بيافرا هي مجموعة تطالب بانفصال جزء من جنوب شرق البلاد يعرف رسميا باسم بيافرا، وصنفها الجيش في البلاد كتنظيم إرهابي في عام 2017 بعدما زادت من دعوات الانفصال.

ولم ترد إدارة خدمات الدولة على استفسارات عن وفاة العضوين. وتصف جماعة سكان بيافرا نفسها بأنها جماعة سلمية ونفت قتل أي عملاء من الإدارة.

ودعا زعماء الجماعة إلى انفصال المنطقة التي زاد فيها التوتر منذ أثار تمرد انفصالي حربا أهلية في الفترة بين عامي 1967 و1970 أودت بحياة ما يقدر بمليون شخص.