رئيس المجلس الانتقالي السيادي السوداني: هناك جهات تسعى لتفكيك القوات المسلحة المزيد

اتهم رئيس المجلس الانتقالي السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان جهات لم يسمها بالسعي لتفكيك القوات المسلحة.

وقال البرهان في كلمة خلال تجمع جماهيري إن القوات المسلحة تعاهدت على حماية الشعب وأهداف ثروته، مؤكدا السعي نحو تحقيق السلام في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن "هناك جهات تسعى لتفكيك القوات المسلحة، بلادنا مستهدفه في وحدتها وحدودها وفي تماسك قواتها".