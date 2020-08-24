الخليج 365الإثنين 2020/8/24 11:16 ص بتوقيت أبوظبي
اتهم رئيس المجلس الانتقالي السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان جهات لم يسمها بالسعي لتفكيك القوات المسلحة.
وقال البرهان في كلمة خلال تجمع جماهيري إن القوات المسلحة تعاهدت على حماية الشعب وأهداف ثروته، مؤكدا السعي نحو تحقيق السلام في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن "هناك جهات تسعى لتفكيك القوات المسلحة، بلادنا مستهدفه في وحدتها وحدودها وفي تماسك قواتها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الانتقالي السيادي السوداني: هناك جهات تسعى لتفكيك القوات المسلحة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.