الجزائري ماندي.. من حلم ليفربول إلى كابوس الدوري الفرنسي

حلم جميل عاشه الجزائري عيسى ماندي، مدافع ريال بيتيس الإسباني، على مدار الأيام الماضية، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول الإنجليزي.

وارتبط اسم ماندي بالانتقال إلى ليفربول خلال الفترة الماضية، في ظل قدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع، بالإضافة إلى إجادته في مركز الظهير الأيمن، وحاجة النادي الإنجليزي إلى التعاقد مع لاعبين في هذا المركز.

صحيفة "إيستاديو ديبورتيفو" الإسبانية صدمت حلم اللاعب الجزائري، بعدما أكدت أن ناديه ريال بيتيس لم يتلقَ أي عرض رسمي من ليفربول للحصول على خدماته.

وشارك ماندي في تحضيرات الفريق الأندلسي للموسم الجديد، وهو ما يشير إلى الاتجاه لاستمراره في ملعب بينيتو فيامارين خلال الموسم المقبل.

الصحيفة ذاتها أشارت أيضا إلى أن ماندي تلقى عرضا رسميا وحيدا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويأتي من قبل نادي نيس الفرنسي.

باتريك فييرا، المدير الفني لفريق نيس، يرغب في الحصول على خدمات صاحب الـ28 عاما، من أجل تدعيم خط الدفاع خلال الموسم المقبل.

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وقدم النادي الفرنسي بالفعل عرضا لريال بيتيس من أجل الحصول على خدمات ماندي، غير أنه قوبل بالرفض من قبل ريال بيتيس.





وعبر النادي الإسباني عن رغبته في الحصول على عرض مالي أكبر يتناسب مع إمكانيات اللاعب الجزائري من أجل الموافقة على رحيله في الموسم المقبل.

نيس احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي برصيد 41 نقطة، قبل أن يتم إلغاؤه بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسيكون بيتيس مجبرا على بيع ماندي، لا سيما في ظل رفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وإمكانية رحيله بشكل مجاني.

يُذكر أن ماندي يلعب لريال بيتيس منذ عام 2016، عندما انتقل إلى صفوفه قادما من ريمس الفرنسي، وبات عنصرا أساسيا منذ ذلك الحين.

وخلال تلك الفترة، لعب ماندي 141 مباراة بقميص ريال بيتيس، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.