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كورونا يقتل 16 شرطياً في الفلبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

كورونا يقتل 16 شرطياً في الفلبين

متابعات_ الخليج 365

أعلنت إدارة الشرطة الوطنية الفلبينية ارتفاع عدد ضحايا من رجال الشرطة إلى 16 فردا.

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ونقلت وكالة أنباء الفلبين اليوم الاثنين عن جهاز الصحة أن عدد المصابين من ضباط الشرطة بفيروس كورونا المستجد بلغ 3380 فردا، من بينهم 104 إصابات جديدة مؤكدة.

 

وفى الوقت نفسه، بلغ عدد المتعافين من مرض كوفيد19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا من رجال الشرطة 2479 فردا.

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