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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 103 إصابات بكورونا و19 وفاة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة، وذلك مقابل 89 إصابة و12 وفاة أول أمس السبت.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة".
كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.
ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو. ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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