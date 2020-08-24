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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: الرئيس التركي يبالغ فى تصوير أهمية اكتشافات الغاز الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
شكك محللون في أهمية الاكتشاف الذى أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة الماضى ، بأن تركيا عثرت على حوالي 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي بعد أن بدأت سفينة التنقيب فاتح عملياتها قبالة ساحل البحر الأسود التركي في 20 يوليو.
ووصف أردوغان الاكتشاف الأخير بأنه الأكبر في تاريخ البلاد، وتهدف تركيا إلى جعل الغاز الطبيعي جاهز للاستخدام بحلول عام 2023.
وأوضح المحللون حسب موقع أحوال التركى إن الاكتشاف ليس كبير بما يكفى لإصلاح الأوضاع المالية لتركيا أو تحويلها إلى مركز إقليمي للطاقة كما يروج نظام أردوغان.
وقال أولريش لوختمان، رئيس أبحاث الصرف الأجنبي في كومرتس بنك، إن هذا الاكتشاف يمثل أخبار إيجابية بالنسبة لتركيا، لكنه لا يحمل تأثير كبير على الاقتصاد".
وفي تقرير لرويترز، وصف نيت شنكان، مدير الأبحاث الخاصة في مؤسسة فريدوم هاوس، ومقرها واشنطن، اكتشاف الغاز بأنه "صغير نسبيا".
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