شكرا لقرائتكم جاريد كوشنر: المؤتمر الديموقراطي فشل.. وترمب سينتصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يثق كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر أن الرئيس دونالد ترمب سيفوز بولاية ثانية في نوفمبر بعد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي.

وقال كوشنر، وهو أيضًا صهر ترمب، إن الديمقراطيين وضعوا مستقبلًا سلبيًا للبلاد على عكس ما خطط له الجمهوريون لهذا الأسبوع في مؤتمرهم الخاص والذي سيعقد في 24-27 أغسطس.

وقال كوشنر، الأحد، في برنامج فريد زكريا GPS على شبكة "سي إن إن" CNN: "لقد رأينا الديمقراطيين برؤية قاتمة لأميركا.. الرئيس ترمب يمثل الشعب الأميركي. إنه الرئيس، وأعتقد أنك سترى نسخة تبعث على الأمل للغاية – وسوف ترى الرؤية بالنسبة لأميركا الذي سيطلق العنان لها، سترى تنوعًا حقيقيًا للحزب الجمهوري الذي بناه وسترى أنه سيكون مختلفًا عما تخبرك به وسائل الإعلام".

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وعلى الرغم من الاستطلاعات التي أعطت المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدمًا، قال كوشنر إن حملة ترمب تعمل بشكل أفضل مما كانت عليه في عام 2016 وتهدف إلى اقتراح حلول سياسية للمشاكل التي تواجه الأمة، والتي قال إن الديمقراطيين افتقروا إليها في مؤتمرهم.

وقال كوشنر: "على عكس الديمقراطيين الأسبوع الماضي حيث كان هناك الكثير من الشكاوى ولم يقدموا الكثير عن طريق السياسة أو الحلول.. نشعر أننا في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه قبل أربع سنوات، ونحن متحمسون للغاية بشأن المؤتمر القادم هذا الأسبوع والحملة التي ستتبع ذلك".

وعلى الرغم من الانتقادات بشأن اعتقاد ترمب بأن التصويت الجماعي عبر البريد قد يخاطر بتزوير الانتخابات، دافع كوشنر أيضًا عن الرئيس مشيرًا إلى أن التصويت الشخصي يجب أن يكون خيارًا آمنًا على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وقال كوشنر: "لدينا طريقة في التصويت تمت تجربتها وصحيحة لسنوات عديدة.. الناس مرتاحون لذلك. وغرّد الرئيس ترمب في أحد الأيام بالقول إذا كان بإمكانك الاحتجاج شخصيًا في الشارع، فيمكنك التصويت شخصيًا".