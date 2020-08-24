ترامب: بلازما دم المتعافين يخفض عدد الوفيات بفيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة أثبتت أن استخدام بلازم دم المتعافين في علاج المصابين بفيروس كورونا يخفض عدد الوفيات بينهم بنسبة 35% وفقا لما نشرته روسيا اليوم .

وأكد ترامب، في مؤتمر صحفي عقده الأحد في البيت الأبيض لإعلان سماح السلطات باستخدام هذه الطريقة للعلاج، تخصيص "48 مليون دولار لإجراء الاختبارات السريرية الخاصة بدراسة علاج الفيروس عن طريق بلازما دم المرضى المتعافين (في مستشفى مايو)".

وأضاف: "لقد تم تسجيل 100000 أمريكي بفضل هذه الدراسة لتلقي هذا العلاج، وتم ثبوت أنه يخفض مستوى الوفيات بنسبة 35%، وهذا رقم ضخم".

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وأردف: "هيئة الغذاء والأدوية وجامعة ماساتشوستس التكنولوجي وهارفارد ومستشفى ماونت سيناي كشفت أيضا أن استخدام بلازما دم المتعافين يمثل طريقا فعالا جدا في مكافحة هذا المرض المروع".

وأشار إلى أن هيئة الغذاء والأدوية، التي أصدرت الأحد سماحا رسميا باستخدام هذا العلاج، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه "فعال وآمن".

وتأتي هذه التطورات بعد أن اتهم ترامب، في وقت سابق، هيئة الغذاء والأدوية بمماطلة المصادقة على استخدام اللقاحات والعلاجات المضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة نظرا لدوافع سياسية.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا في العالم جراء جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حيث سجلت في البلاد أكثر من 5.6 مليون إصابة بينها نحو 177 ألف وفاة.