شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعمل قنوات الإخوان على ضرب الإنجازات الخدمية فى مصر؟ خبير إعلامى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن المحتوى الإعلامى لقنوات الإخوان والمعروف بالمكرر والبغيض فى الحض على الكراهية والعنف وضرب الفتن بين المواطن والدولة، دائما ما يركز بشكل رئيسى على قطاع الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إلى أن شائعات أهل الشر وفبركة الأحداث وقلب الحقائق، دائما ما تتركز على الخدمات من تعليم وصحة ونقل وإسكان والدعم المقدم لمحدودى الدخل، موضحا أن هناك علاقة فرضية بين الإنجاز الذى تقوم به الدولة فى المرافق والخدمات وبين حدة الشائعات العدائية التى تطلق عن مصر فى هذا الصدد.

وحذر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة مما يقوم به إعلام الإخوان فى هذا الصدد، مؤكدا أن المواطن عليه أن يكون حذرا فى التعامل مع هذا المحتوى والاعتماد فقط على المصادر الرسمية فى استنباط المعلومة والحصول عليها، مدللا على ذلك بقوله: "قنوات الإخوان تجاهلت الإنجاز الكبير الذى حدث فى قطاع النقل والتوسع فى فتح محطات جديدة تخدم المواطنين وركزت على رفع تذكرة مترو الأنفاق –متجاهلة افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق- والتى فى الأساس تستهدف الوصول لخدمة أفضل للمواطن".

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وتابع: "ضربت الإنجاز الخاص والكبير بمحور المحمودية المرورى البديل باختيار حدث صغير وهو إزالة مسجد وتحويل هذا الأمر ليكون وكأنه حملة على بيوت الله، والحقيقة أنه غير ذلك بكثير.. وغيرها من الوقائع التى تسعى فيها لمحاولة الإفشال والتضليل عن الإنجازات الكبيرة التى تقوم بها القيادة السياسية لصالح المواطن".

وشدد على أن الملاحظ والمتابع الجيد لقنوات الإخوان سيجد أن كل إنجاز لا بد وأن يكون به شائعات منسوجة بشكل دقيق واختيار "تفصيلة" صغيرة يمكن أن يقوم بحبكها لتوجيه رسالة بأنها تأتى ضد المواطن وليس لصالحه.

ولفت إلى أن كل ذلك يكشف مدى عداوة الإخوان وداعميها من الدول الكارهة لمصر، ومساعيها فى إسقاط الدولة المصرية والتى لن تنجح أبدا فى الوصول لهدفها المنشود.