مصرع شابة إثر إصابتها خلال عملها بمخبز في جولس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت الشابة ليلى أبو نجم (24 عاما) من جولس مصرعها متأثرة بإصابتها الحرجة في الرأس التي أصيبت بها خلال عملها في مخبز بالقرية، الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، أعلن المركز الطبي للجليل في نهريا، عن وفاة الشابة من سكان جولس، بعد إصابتها بالرأس. وكان جسم ثقيل قد سقط عليها خلال عملها، وفقا لمصادر طبية.

ونُقل عن ا لمسعف منير قويقس في "إيحود هتسلاه"، أنه "عندما وصلنا أخبرونا أنها تزحلقت خلال العمل وأصيبت إصابة صعبة في الرأس. أجرينا عمليات إنعاش لها ومن ثم نقلت إلى المستشفى في نهريا مع الاستمرار في عمليات الإنعاش، وهي في حالة حرجة". ولاحقا، أعلن الأطباء عن وفاتها في المستشفى.