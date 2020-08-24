شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تركيا تستخدم سلاح المياه لتعذيب مليون سوري في الحسكة والان مع التفاصيل

الإثنين 24 أغسطس 2020 سلاح لا إنساني تسخدمه أنقرة والقوات الموالية لها في سوريا، إذ تقوم تلك المليشيات بقطع الماء عن المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لإجبار الأخيرة على تزويد المناطق التي تسيطر عليها تلك الفصائل بالكهرباء.

Advertisements وخلال عام قطعت تركيا نحو 8 مرات المياه عن محافظة الحسكة السورية، بعد احتلالها مدينة رأس العين، ودفع هذا الانتهاك السكان للجوء إلى حفر آلاف الآبار بحثا عن المياه

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