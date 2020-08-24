شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء في سوريا جراء انفجار بخط للغاز والان نبدء بالتفاصيل
تسبب انفجار بخط الغاز العربي في انقطاع الكهرباء في سوريا, وعرضت وسائل الإعلام لقطات لحريق ضخم عقب الانفجار الذي قال مسؤولون إنه وقع بين منطقتي الضمير وعدرا شمال غربي دمشق.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم إن الدلائل المبدئية تشير إلى أن الحادث عمل إرهابي مضيفا أن الخط يغذي محطات للكهرباء في الجنوب.
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