اخبار العالم

انقطاع الكهرباء في سوريا جراء انفجار بخط للغاز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء في سوريا جراء انفجار بخط للغاز والان نبدء بالتفاصيل

تسبب انفجار بخط الغاز العربي في انقطاع الكهرباء في سوريا, وعرضت وسائل الإعلام لقطات لحريق ضخم عقب الانفجار الذي قال مسؤولون إنه وقع بين منطقتي الضمير وعدرا شمال غربي دمشق.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم إن الدلائل المبدئية تشير إلى أن الحادث عمل إرهابي مضيفا أن الخط يغذي محطات للكهرباء في الجنوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع الكهرباء في سوريا جراء انفجار بخط للغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا