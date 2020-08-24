شكرا لقرائتكم خبر عن كبيرة مستشاري ترامب تغادر البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل
وتابعت كونواي في بيان "هذا خياري وقراري تماما. مع مرور الوقت سأعلن عن خطط مستقبلية...في الوقت الحالي، وبالنسبة لأولادي المحبوبين، سيكون هناك القليل من الإثارة، والمزيد من الأمومة".
يأتي بيان كونواي في وقت متأخر من ليلة الأحد، في الوقت الذي تم فيه عرض ديناميات عائلة كونواي المثيرة للانقسام على الملأ لعدة أشهر، حيث توجهت ابنة مستشارة ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن معارضتها للرئيس وشن هجمات شخصية على والدتها.
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