بالوثائق.. التعليم تحدد أجور الدراسة المسائية وتوقيتات الدوام

تنشر الخليج 365 وثائق تتضمن تحديد أجور الدراسة المسائية في الجامعات للعام الدراسي 2020- 2021، وتوقيتات الدوام، فيما منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات صلاحية تخفيض الأجور بنسبة لا تزيد عن 10%.

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