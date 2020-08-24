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تسجيل ثلاث هزات أرضية في السليمانية

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أعلنت وزارة النقل، الاثنين، تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية ثلاث هزات أرضية في قضاء كلار بمحافظة السليمانية إحداها تم الشعور بها.
وبحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، وبينت مراصد الهيئة أن "الهزة الأولى في تمام الساعة (10:17:34)صباح الأحد وبقوة (3،1) درجة على مقياس رختر، والثانية بدرجة(3،3) درجة في تمام الساعة(6:01:42 ) بالتوقيت المحلي مساءً ولم يثبت الشعور بهما من قبل المواطنين".

وأضاف البيان، أن "الهزة الثالثة بلغت قوتها (3،7) درجة على مقياس رختر عند الساعة(11:00:32) مساءً بالتوقيت المحلي، وتبعد (16) كم شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية وتم الشعور بها من قبل المواطنين".

ودعا البيان المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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