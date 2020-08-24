انفجار يقطع الكهرباء في كل سوريا

قال وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، الاثنين، إن انفجاراً وقع في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا، مبيناً أن ألسنة اللهب وصلت إلى 50 متراً بسبب الانفجار.
وأشار الوزيران السوريان إلى أن "الانفجار أدى إلى انقطاع الكهرباء عن كل سوريا وأن العمل جار لإصلاح العطل".
بعدها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن وزير الكهرباء: "ببدء عودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى المحافظات"، ونقلت "سانا"، عن مراسلها أن "فرق الإطفاء تطوق الحريق الناجم عن الانفجار بخط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا وتعمل على إطفاء الغاز المشتعل"، بحسب "سبوتنك".
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