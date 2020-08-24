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انفجار يقطع الكهرباء في كل سوريا

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قال وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، الاثنين، إن انفجاراً وقع في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا، مبيناً أن ألسنة اللهب وصلت إلى 50 متراً بسبب الانفجار.
من جانبه، ذكر وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم في تصريح لقناة "الإخبارية" السورية، أن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار، "قد يكون ناجماً عن عمل إرهابي"، مؤكداً "خروج محطات الناصرية ودير علي وتشرين عن الخدمة".

وأشار الوزيران السوريان إلى أن "الانفجار أدى إلى انقطاع الكهرباء عن كل سوريا وأن العمل جار لإصلاح العطل".

بعدها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن وزير الكهرباء: "ببدء عودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى المحافظات"، ونقلت "سانا"، عن مراسلها أن "فرق الإطفاء تطوق الحريق الناجم عن الانفجار بخط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا وتعمل على إطفاء الغاز المشتعل"، بحسب "سبوتنك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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