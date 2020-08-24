انفجار يقطع الكهرباء في كل سوريا

من جانبه، ذكر وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم في تصريح لقناة "الإخبارية" السورية، أن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار، "قد يكون ناجماً عن عمل إرهابي"، مؤكداً "خروج محطات الناصرية ودير علي وتشرين عن الخدمة".وأشار الوزيران السوريان إلى أن "الانفجار أدى إلى انقطاع الكهرباء عن كل سوريا وأن العمل جار لإصلاح العطل".

بعدها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن وزير الكهرباء: "ببدء عودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى المحافظات"، ونقلت "سانا"، عن مراسلها أن "فرق الإطفاء تطوق الحريق الناجم عن الانفجار بخط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا وتعمل على إطفاء الغاز المشتعل"، بحسب "سبوتنك".