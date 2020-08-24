مذبحة المسجدين.. الإرهابي "تارانت" خطط لسنوات ويأسف على شيء واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الادعاء في قضية "مذبحة المسجدين" بنيوزيلندا، التي وقعت العام الماضي وخلفت 51 قتيلا، أن الإرهابي برنتون تارانت خطط لجريمته لسنوات لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، مشيرا إلى أنه أبدى أسفه "لعدم قتل المزيد".

وأقر الأسترالي برنتون تارانت (29 عاما) بالذنب في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي فيما يخص المذبحة التي شهدتها مدينة كرايست تشيرش وبثها المهاجم مباشرة على فيسبوك.

ويصدر قاضي المحكمة العليا الحكم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.





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وذكر المدعي بارنابي هوز أن تارانت أبلغ الشرطة بعد إلقاء القبض عليه أنه أراد إثارة الخوف بين السكان المسلمين.

وأضاف هوز أن تارانت عبر عن أسفه لعدم قتل المزيد وكشف عن اعتزامه حرق المسجدين بعد إطلاق الرصاص.

وأوضح هوز "كان ينوي بث الخوف في صدور من وصفهم بالغزاة ومنهم السكان المسلمون أو المهاجرون غير الأوروبيين بشكل عام".

وتستوجب الإدانة بالقتل حكما إلزاميا بالسجن مدى الحياة. ويمكن للقاضي أن يفرض حكما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، وهو حكم لم يصدر من قبل في نيوزيلندا.