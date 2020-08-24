منظمة ليبية تطالب بتحقيق فوري في انتهاكات الأصابعة

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، الإثنين، حكومة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة بالتحقيق بصورة عاجلة في أحداث قتل مواطن واختطاف آخرين في مدينة الأصابعة، فضلا عن تطويق مداخل ومخارج المدينة الواقعة غربي البلاد.

وقالت المنظمة ،في بيان، إنها "تلقت شكاوى وبلاغات بشأن قيام قوة تابعة لحكومة الوفاق بدخول مدينة الأصابعة والبحث عن مواطنين محددين بدعوى تأييدهم لقوات الجيش الليبي وهو ما إذا ثبتت صحته فإنه يشكل إجراءات انتقامية تتناقض مع إعلان حكومة الوفاق لوقف إطلاق النار والبدء في إطلاق مسار سياسي سلمي لتسوية الأزمة".

ودعت المنظمة إلى الوقف الفوري للإجراءات التي من شأنها أن تعرقل جهود التوصل إلى معالجة سياسية للأزمة الراهنة، مطالبة بالتحقيق وجلب الجناة إلى العدالة للحد من مشاعر الذعر ونشر الطمأنينة بين المواطنين.





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وكانت المليشيات الإخوانية التابعة للارهابي صلاح بادي قد قامت بشن هجوم على مناطق بطرابلس واعتقلت عدد كبير من مؤيدي الجيش الوطني الليبي.



وقال شهود عيان إن المليشيات شنت هجوما على المناطق المؤيدة للجيش الليبي خاصة منطقتي الأصابعة والرجبان ومناطق أخرى غرب طرابلس وقامت بإلقاء القبض على عدد من مؤيدي الجيش والرافضين لحكم قيادات تلك المليشيات.

وذكرت مصادر محلية ليبية أن مليشيات الإرهابي بادي قامت بتحشيدات لعناصر من التنظيمات الإرهابية والمرتزقة بالقرب من كوبري جندوبة غرب طرابلس ،الجمعة، تمهيدا لاقتحام بعض مناطق غرب ليبيا.

وجاءت حملة الاعتقالات غداة إعلان فايز السراج قرارا بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.