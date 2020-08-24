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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سهيل القاضي: دولة الإمارات سباقة في الأعمال الإنسانية على مستوى العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد سهيل القاضي مدير عام مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية أن دولة الإمارات سباقة في الأعمال الإنسانية على مستوى العالم منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وفي نشر ثقافة العطاء المستمر وصولا إلى المساعدات الإنسانية في ظل انتشار جائحة كورونا حيث قدمت الدولة المساعدات الطبية للعديد من دول العالم.
وقال في تصريحات له إن الإمارات هي دولة الإنسانية والعطاء ويرجع ذلك إلى دور القيادة الرشيدة في دفع مسيرة العطاء واستمراريتها في كل زمان ومكان و ترك بصمة إنسانية تفخر بها الأجيال القادمة.
وأشار القاضي إلى الدور البارز الذي تميزت به الإمارات في العمل الإنساني والذي يعتبر مثالا يحتذى به من أجل رسالة السلام التي ترسلها القيادة الرشيدة إلى العالم من خلال المنجزات الإنسانية والتي هي جزء لا يتجزء من هويتنا الأصيلة .. موضحا أن الجهود الإنسانية الإماراتية تعكس مبدأ التراحم والتسامح من خلال الحملات الإغاثية والمساعدات لتوفير الحياة الكريمة والمتطلبات الأساسية للشعوب الفقيرة والمحتاجة.
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