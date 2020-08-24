وزير النفط والثروة المعدنية السوري يكشف تفاصيل الانفجار الذي قطع الكهرباء عن البلاد

كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري على غانم، عن طبيعة الانفجار الذي استهدف خط الغاز العربي في ريف دمشق، وأدى إلى انقطاع التيار الكهرباء عن مختلف أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن غانم قوله: "بعد تقييم الوضع، تبين أن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي عدرا والضمير في ريف دمشق ناجم عن اعتداء إرهابي".

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وأوضح غانم في وقت سابق أن الانفجار استهدف الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سوريا، بحسب الوكالة الرسمية.

وذكرت "سانا" أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في خط الغاز "بشكل نهائي"، بعد تعرضه لما وصفته "اعتداء إرهابيا" فجر الاثنين.

وقال وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلى إنه تم إعادة تشغيل بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية به، وعودة التيار الكهربائي إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي.