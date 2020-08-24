شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بتعميم الشباك الواحد لجهات تجديد رخصة القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب، اقتراحا برغبة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى شأن تحديد شباك واحد لجميع جهات التسديد لتجديد رخصة السيارة والقيادة.

وقال البلتاجى إن تجديد كل من رخصة القيادة ورخصة السيارة يتطلب خطوات عديدة من إحضار عدد من الأوراق الرسمية وشهادات طبية، وتقديم شهادة براءة الذمة وشهادة مخالفات، فضلا عن الإجراءات الأخرى التى تتطلب من المواطن تسديد عدة رسوم لجهات مختلفة بأماكن مختلفة لكى يتمكن من تجديد رخصة سيارته أو رخصة القيادة الخاصة به، مما يسبب إنهاكاً شديداً للمواطن طالب الخدمة.

وفى هذا المنطلق، اقتراح تحديد شباك واحد لجميع جهات التسديد لتجديد كل من رخصة السيارة ورخصة القيادة، والتى تشمل العديد من الإجراءات والتسديدات، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين بجانب الدقة فى الأداء وعدم الإخلال بالأهداف والمسارات الأساسية للعمل .

ووفقا للدستور فى مادته (133) فإنه لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فيما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آلية تقديم الاقتراح برغبة ومناقشته.