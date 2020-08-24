شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دوائر فردية بمحافظة بنى سويف فى انتخابات النواب خصص لها 8 مقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، ووافق عليه البرلمان نهائيا، محافظة بنى سويف إلى 4 دوائر انتخابية فردية مُخصص لها 8 مقاعد. وجاءت الدائرة الأولى ومقرها مركز بني سويف لتضم مركز بني سويف، قسما: بني سويف – بني سويف الجديدة، وخصص لها مقعدين، أما الدائرة الثانية مقرها مركز ناصر وتضم مركزا: الواسطى – ناصر وخصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة مقرها مركز إهناسيا خصص لها مقعدا، والدائرة الرابعة الفردية مقرها مركز ببا وتضم في مكوناتها الإدارية مراكز: ببا – سمسطا – الفشن وخصص لها 3 مقاعد انتخابية.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.