الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجمات على قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة مرة أخرى مساء الأحد عند الحدود بقطاع غزة، حيث أطلق النار على منشآت تابعة لحركة حماس ردا على هجمات بالبالونات الحارقة.
وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية على موقع تويتر اليوم الإثنين إن مواقع عسكرية وأنفاقا تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة أصيبت فى الهجمات.
وبعد هدنة متعلقة بانتشار فيروس كورونا، صعد الفلسطينيون من هجماتهم عبر الحدود من غزة خلال الشهر الجارى، وشمل ذلك ما تصفه إسرائيل بـ"إرهاب البالون" وإضرام النار فى الحقول الزراعية فى جنوب إسرائيل بالبالونات الحارقة.
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