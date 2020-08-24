كبيرة مستشاري ترامب تغادر البيت الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قالت كيليان كونواي، كبيرة مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إنها ستترك البيت الأبيض هذا الشهر، مشيرة إلى حاجتها للتركيز على أطفالها الأربعة.

وتابعت كونواي في بيان "هذا خياري وقراري تماما. مع مرور الوقت سأعلن عن خطط مستقبلية...في الوقت الحالي، وبالنسبة لأولادي المحبوبين، سيكون هناك القليل من الإثارة، والمزيد من الأمومة".

يأتي بيان كونواي في وقت متأخر من ليلة الأحد، في الوقت الذي تم فيه عرض ديناميات عائلة كونواي المثيرة للانقسام على الملأ لعدة أشهر، حيث توجهت ابنة مستشارة ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن معارضتها للرئيس وشن هجمات شخصية على والدتها.

كما أن زوج كونواي، جورج، هو محام محافظ بارز وناقد صريح لرئيس زوجته.