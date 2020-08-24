كورونا في 24 ساعة| ارتفاع طفيف للإصابات وتعليق الصحة العالمية على الموجة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة.
وأكد رانييري جويرا، مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية، إن القطاعات الطبية أصبح لديها جميع الأدوات اللازمة لتجنب حدوث موجة ثانية من وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن حدوث موجة ثانية من كورونا ليس أمرًا مؤكدًا حتى الآن.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
"ارتفاع طفيف".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد
الصحة: سيطرنا على الموجة الأولى لكورونا ولم ننتصر على الفيروس حتى الآن
مسؤول بالصحة: 3 أسباب وراء انخفاض إصابات كورونا في مصر
نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا: ما زلنا في الموجة الأولى من الفيروس
بالأرقام| دول الخليج تتصدر.. مدى انتشار كورونا بين المواطنين عربيًا (تفاعلي)
الصحة العالمية: حدوث موجة ثانية من تفشي كورونا ليس مؤكدًا
لم نصل بعد لـ"الموجة الثانية".. استشاري صدر بأمريكا يكشف وضع كورونا في مصر
باحثون ألمان: ارتداء الكمامة يحد 45% من وفيات كورونا
وزير الأوقاف: لا حرج لمن صلى الجمعة بيته في ظل إجراءات كورونا"
دراسة تكشف مدة بقاء كورونا في اللحوم والأسماك المجمدة
إيطاليا تبدأ غداً تجربة لقاح مضاد لكورونا
العراق يسجل 75 وفاة و3291 إصابة جديدة بكورونا
كورونا عربيًا: دولتان تتجاوزان نصف المليون إصابة.. و10 آلاف حالة وفاة
موسكو تسجل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى4741 حالة
الأعلى منذ الذروة الماضية.. فرنسا تسجل قفزة قياسية جديدة في إصابات كورونا
هيئة فيدرالية أمريكية تسمح باستخدام بلازما المتعافين في علاج كورونا
دراسة ألمانية على 1500 متطوع في حفل موسيقي لمعرفة مدى انتشار كورونا
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