فيديو..”انفجار غامض” يتسبب بانقطاع الكهرباء عن كامل سوريا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - منذ 54 دقيقة

تسبب انفجار بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء في سوريا ، حسب ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء ” سانا”، في وقت مبكر الاثنين، نقلا عن وزير الكهرباء.

وقال الوزير محمد زهير خربوطلي إن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق.

وأوضح خربوطلي أن الانفجار، وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها، أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي وبالتالي فقدان كميات الغاز.

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وأشار خربوطي إلى أنه تم إعادة إقلاع بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية بالكهرباء وعودة الكهرباء إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي

ولف وزير الكهرباء السوري إلى أنه سيتم إعادة التيارالكهربائي إلى كافة المناطق بشكل تدريجي و فور انتهاء ورشات وزارة النفط من إصلاح خط الغاز

وقد أدى ذلك بالتالي إلى خروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال، مما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.

ونقل تلفزيون الإخبارية السوري عن وزير الكهرباء قوله إن الانفجار قد يكون “عملاً إرهابياً”.