بومبيو يصل لإسرائيل لبحث اتفاقيات تطبيع والعقوبات على إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل صباح اليوم، الإثنين، في زيارة قصيرة، سيلتقي خلالها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين.

وستتمحور محادثات بومبيو مع المسؤولين الإسرائيليين، حسب وسائل إعلام، حول اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، واستئناف العقوبات على إيران. كما سيطالب بومبيو المسؤولين الإسرائيليين بفرض قيود على "التوغل الصيني" للاقتصاد الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم وزير الخارجية الأميركي إن بومبيو "سيبحث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ملف إيران والتبادل الاقتصادي و‘تعميق‘ العلاقات بين إسرائيل وبقية دول الشرق الأوسط".

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وبعد انتهاء زيارته، سيتوجه بومبيو إلى الإمارات والبحرين والسودان. وسيبحث بومبيو مع المسؤولين السودانيين في الخرطوم "المرحلة الانتقالية" وفرص تطبيع رسمي للعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسودان، بحسب ما ذكر المتحدث باسمه في واشنطن.

وأحجم مسؤول سوداني تحدث إلى "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، عن تقديم تفاصيل عن زيارة بومبيو. وتتجه الحكومة السودانية إلى تطبيع علاقاتها بالولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في نيسان/ أبريل 2019، لكنها ما زالت تسعى لإزالة نفسها من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن "راعية للإرهاب".

ورفع السودان من قائمة الدول "الراعية للإرهاب" من أهم أولويات المجلس الانتقالي الحاكم الذي يضم عسكريين ومدنيين وحكومة التكنوقراط التي تعمل تحت سلطته.