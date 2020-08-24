شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 16 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 23 أغسطس آب ارتفاعا من 12 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الثامن على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضا 27 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض ارتفاعا من 15 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84967 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.