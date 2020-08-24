انفجار خط غاز في ريف دمشق.. والحكومة: عمل إرهابي  

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الكهرباء السوري المهندس محمد زهير خربوطلي، الإثنين، إن انفجاراً وقع في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في البلاد بشكل شامل.



بدوره، أشار وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، إلى إنه بعد تقييم الوضع تبين أن الانفجار الذي تعرض له الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية، ناجم عن عمل إرهابي.





وأوضح وزير الكهرباء أن الانفجار وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي وبالتالي فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال ما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.