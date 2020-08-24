القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الكهرباء السوري المهندس محمد زهير خربوطلي، الإثنين، إن انفجاراً وقع في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في البلاد بشكل شامل.
بدوره، أشار وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، إلى إنه بعد تقييم الوضع تبين أن الانفجار الذي تعرض له الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية، ناجم عن عمل إرهابي.
وأوضح وزير الكهرباء أن الانفجار وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي وبالتالي فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال ما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار خط غاز في ريف دمشق.. والحكومة: عمل إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.