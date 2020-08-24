شكرا لقرائتكم ترمب يكشف عن خطته في التعامل مع الإعلام في حال إنتصاره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع الرئيس دونالد ترمب عن صراعاته المتزايدة والمحادثات المثيرة للجدل مع وسائل الإعلام، خلال مقابلة حصرية مع قناة "فوكس نيوز" Fox News، الأحد، حيث قال لمضيف برنامج "الثورة القادمة" ستيف هيلتون: "يجب أن أقاوم".

وفي لقطات للمقابلة، سأل هيلتون الرئيس عما إذا كان يخطط لخفض "الضوضاء" إذا تم انتخابه لفترة ولاية ثانية، مضيفا: "إذا أعيد انتخابك، فليس لديك ما تثبته. لقد فعلتها مرة أخرى. [هل] نتوقع أن نرى أسلوبًا مختلفًا عنك؟"

فأجاب ترمب: "أولاً، أفهم ذلك بنسبة 100%، لكني لم أُعامل بعدالة ولابد لي من المقاومة. ولو لم أقاوم بقوة، لما كنت أجلس هنا الآن أتحدث إليك". وأضاف: "أود أن أكون هادئا أيضًا".

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وتطرق ترمب لاستجابته لوباء فيروس كورونا وأثنى على نهجه القوي في تقدم البلاد في تطوير لقاح للفيروس التاجي.

وقال: "لم أكن لأفعل كل هذه الأشياء"، مضيفا: "يمكنني أن أعطيك قائمة من أربع صفحات.. كل الأشياء الطبية التي قمنا بها.. حتى اللقاحات".

وأكد: "نحن على وشك الحصول على لقاح. شخص آخر كان سيستغرق سنوات للحصول عليه".