شكرا لقرائتكم إعلام النظام السوري: انفجار بخط النفط الرئيسي للمنطقة الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وكالة إعلام النظام السوري "سانا"، اليوم الاثنين، نقلا عن وزير الكهرباء أن انفجارا بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء في سوريا.

وأوضح الوزير أن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق.

المهندس محمد زهير خربوطلي، وزير الكهرباء، قال في اتصال مع إعلام النظام السوري إن الانفجار، وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها، أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي، وبالتالي فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال ما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.

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وأضاف أن وزارة الكهرباء، وبالعمل والتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية، تعمل بجهد لإعادة الوضع إلى ما كان عليه وإعادة التيار الكهربائي بشكل متتال خلال الساعات القليلة القادمة.

من جهته، أشار وزير النفط والثروة المعدنية إلى أنّ "الخط الرئيسي المغذّي للمنطقة الجنوبيّة تعرّض لانفجار قد يكون ناجمًا عن عمل إرهابي، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء" في كلّ سوريا.

وفي وقت لاحق، قال وزير الكهرباء إنه تمت "إعادة إقلاع بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية بالكهرباء وعودة الكهرباء إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي".

ونشرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" صورًا لما قالت إنّه "انفجار خط الغاز العربي في ريف دمشق".