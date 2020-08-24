شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط للترشح لعضوية مجلس النواب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مشروع قانون بإصدار قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة البرلمان عليه فى جلسات سابقة برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية الثلثين وقوفا، تمهيداً لفتح باب الترشح للانتخابات التي من المتوقع أن تكون يوم 20 سبتمبر القادم.

ولكن ما هى شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب؟ نجيب عن ذلك فى ضوء المادة (8) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 .

1- أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية

2- أن يكون مُدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك

3- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنه ميلادية

4-أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل

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5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.