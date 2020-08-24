تشميع قاعة أفراح بسبب إقامة حفل زفاف في البحيرة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة: نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية، حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا. وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع قاعة أفراح لمخالفة الإجراءات الاحترازية وإقامة حفل زفاف بالقاعة. حرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

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