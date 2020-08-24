كورونا يودي بحياة 16 فردا من رجال الشرطة الفلبينية

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (د ب ا):
أعلنت إدارة الشرطة الوطنية الفلبينية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد من رجال الشرطة إلى 16 فردا .
ونقلت وكالة أنباء الفلبين اليوم الإثنين عن جهاز الصحة أن عدد المصابين من ضباط الشرطة بفيروس كورونا المستجد بلغ 3380 فردا ، من بينهم 104 إصابات جديدة مؤكدة.
وفى الوقت نفسه، بلغ عدد المتعافين من مرض كوفيد19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا من رجال الشرطة 2479 فردا.
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