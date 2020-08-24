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انفجار في خط الغاز العربي يؤدي إلى انقطاع الكهرباء في سوريا

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ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن وزير الكهرباء أن انفجارا بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء في سوريا.

وأوضح الوزير أن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق.

وقال وزير النفط السوري إن الانفجار قد يكون عملا إرهابيا.

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