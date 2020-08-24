شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "بافي" يهدد جزر اليابان الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار الثامن هذا العام فى هطول أمطار بمعدل يصل إلى 40 مللم في الساعة على بعض أجزاء جزيرة أوكيناوا.
وذكرت صحيفة أوكيناوا تايمز أنه تم بالفعل إلغاء 33 رحلة جوية في المنطقة اليوم الاثنين.
واعتبارا من الساعة 9 صباحا (00:00 بتوقيت جرينتش)، كان مركز الإعصار بافي على بعد حوالي 120 كيلومترًا شمال غرب جزيرة كومي، وينتقل إلى الشمال الشرقي بسرعة 10 كيلومترات في الساعة مع رياح تبلغ شدتها 108 كم / ساعة وعواصف بلغت سرعتها 162 كيلومتر في الساعة ، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وتوقعت الوكالة هطول الأمطار بمعدل يصل إلى 150 مللم في منطقة أوكيناوا وما يصل إلى 100 مللم لمنطقة أمامي بحلول صباح الثلاثاء.
وتبحث السلطات عن أربعة من أفراد طاقم سفينة صيد فقدت بالقرب من جزيرة إيشيجاكي يوم السبت مع استمرار الطقس العاصف. ويضم الطاقم ثلاثة متدربين من إندونيسيا.
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