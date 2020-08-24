شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا المكسيك: 3948 إصابة جديدة و226 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

مكسيكو سيتي 24 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأحد تسجيل 3948 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و226 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 560164 إصابة و60480 وفاة. وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن

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