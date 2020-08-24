تراجع إصابات كورونا بولاية فيكتوريا الاسترالية

وشهدت فيكتوريا، وهي ثاني أكبر ولاية استرالية تعدادا للسكان، ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية في ملبورن عاصمة الولاية وأكبر مدنها لكن العدد تراجع في الأيام الأخيرة بعد إعلان إجراءات عزل عام مشددة.

وكانت الولاية أعلنت أمس الأحد تسجيل 17 وفاة و208 حالات إصابة جديدة.