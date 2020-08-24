قصف إسرائيلي يستهدف 3 مواقع جنوب قطاع غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي،الإثنين، عبر طيرانها الحربي ومدفعيتها ثلاثة مواقع جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر أمني بغزة، لـ"الخليج 365"، إن الطائرات الإسرائيلية والمدفعية قصفت أرضًا زراعية شرق القرارة، ونقطة للضبط الميداني في منطقة السريج شرق خانيونس، ونقطة أخرى شرقي رفح جنوب القطاع.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن طائرات حربية، بالإضافة إلى دبابات أغارت على مواقع عسكرية وبنية تحتية تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية.

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وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يجري تقييمًا للأوضاع بشكل متواصل ويعمل بتصميم ضد أي محاولة لارتكاب أعمال تخريبية.

وتشهد الحدود ما بين قطاع غزة وإسرائيل توترا أمنيا منذ نحو الأسبوعين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أكثر من 28 حريقا شب الأحد في مناطق إسرائيلية قريبة من حدود قطاع غزة نتيجة إطلاق البالونات الحارقة.

والجمعة، لوح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بتوجيه "ضربة قوية جدا، إذا لزم الأمر، إلى مطلقي البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية من قطاع غزة".