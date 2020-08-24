الخليج 365 - إيمان أحمد - داوود عودةالإثنين 2020/8/24 06:34 ص بتوقيت أبوظبي
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي،الإثنين، عبر طيرانها الحربي ومدفعيتها ثلاثة مواقع جنوب قطاع غزة.
وقال مصدر أمني بغزة، لـ"الخليج 365"، إن الطائرات الإسرائيلية والمدفعية قصفت أرضًا زراعية شرق القرارة، ونقطة للضبط الميداني في منطقة السريج شرق خانيونس، ونقطة أخرى شرقي رفح جنوب القطاع.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن طائرات حربية، بالإضافة إلى دبابات أغارت على مواقع عسكرية وبنية تحتية تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية.
وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يجري تقييمًا للأوضاع بشكل متواصل ويعمل بتصميم ضد أي محاولة لارتكاب أعمال تخريبية.
وتشهد الحدود ما بين قطاع غزة وإسرائيل توترا أمنيا منذ نحو الأسبوعين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أكثر من 28 حريقا شب الأحد في مناطق إسرائيلية قريبة من حدود قطاع غزة نتيجة إطلاق البالونات الحارقة.
والجمعة، لوح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بتوجيه "ضربة قوية جدا، إذا لزم الأمر، إلى مطلقي البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية من قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر قصف إسرائيلي يستهدف 3 مواقع جنوب قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.