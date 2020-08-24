شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تنظم غدا حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم النقابة العامة للمحامين، برئاسة رجائى عطية، حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربي، الأمين العام المساعد لدولة المقر، فى تمام الساعة الخامسة من مساء غد الثلاثاء، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.

وقرر رجائى عطية، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، من قبل بالتوافق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام ناصر الكريوين، إقامة حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربي، الأمين العام المساعد لدولة المقر، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.

وكان عبد العظيم المغربى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، قد توفى السبت الماضى، ونعى عدد من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة واتحاد المحامين العرب الراحل، مؤكدين أن الراحل كان علما من أعلام المحاماة والعمل النقابى العربى. وكان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب قرر من قبل خلال ختام اجتماعه بتونس رفض الاستقالة التى تقدم بها عبد العظيم المغربى المحامى نائب الأمين العام "الأمين العام المساعد لدولة المقر بالقاهرة".

وجدد المكتب الدائم -فى بيان له- الثقة فى عبد العظيم المغربى تقديرا لدوره التاريخى ونضاله الدؤوب على المستويين الوطنى والقومى، وحرصا على الاستفادة من خبراته كعضو سابق بمجلس نقابة المحامين المصرية وعضو بالمكتب الدائم للاتحاد على مدى 25 عاما.