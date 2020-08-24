شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قانون جائزة المبدع الصغير.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب اليوم الاثنين مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذى بمقتضاه تخصص جائزة تسمى" جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنوياً بقيمة 200 ألف جنيه كحد أدنى لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق هذه الأهداف:

1- يأتي مشروع القانون تجسيداً للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

2- يهدف إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.

Advertisements

3- يأتى تطبيقا للدستور، حيث ألزم الدستور في المادة (48) الدولة بكفالة الثقافة لكل مواطن واعتبارها حقاً له والزامها بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب.

كما كفل في المادة (67) حرية الإبداع الفني والأدبى، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين، وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

وأفرد في المادة (80) حقوقا عديدة للطفل ومنها الحق في التربية الدينية ، وحقه في تنمية وجدانية ومعرفية.

4- المشروع هو التزام من الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون.