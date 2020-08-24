كفر الشيخ في 24 ساعة.. سطو مسلح على الشرقية للدخان وحبس المتهمة بتعذيب طفلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت محافظة كفر الشيخ، على مدار 24 ساعة ماضية، العديد من الأحداث والقضايا على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

البداية كانت بصدور قرار من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الأحد، بحبس سيدة مغربية تقيم بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لأتهامها بتعذيب طفلة عمرها 9 سنوات، تقيم بمركز سيدي سالم، بالأشتراك مع زوجها ضابط شرطة مفصول.

وجددت محكمة جنح متستأنف بندر كفر الشيخ، الأحد، حبس وسيطة تشغيل فتيات في المنازل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لأتهامها بالإتجار بالبشر، على خلفية إدانتها في واقعة تعذيب طفلة عمرها 9 سنوات، على يد ضابط مفصول وزوجته تحمل الجنسية المغربية، خلال عملها كخادمة لديهما في منزلهما الكائن بمحافظة الجيزة.

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وفي السياق ذاته كشفت تحقيقات نيابة بندر كفر الشيخ، التي أجريت مع والدة الطفلة أمنية إبراهيم فتحي، 9 سنوات، المعروفة بطفلة التعذيب، عن أسباب تشغيلها للمتهمين بتعذيبها ضابط مفصول، وزوجته الحاصلة على الجنسية المغربية، بمنزلهما الكائن بحي فيصل بمحافظة الجيزة.

وأقرت والدة الطفلة وتدعى "شيماء.ا."، 40 سنة، ربة منزل، وتقيم بمركز سيدي سالم، في تحقيقات النيابة، باضطرارها تشغيل إبنتها الضحية برغم صغر عمرها نظرًا لحاجتها للمال بعدما أنفصلت عن زوجها والد الطفلة، وذلك بعد اتفاقها مع وسيطة لتشغيل الفتيات بالخدمة بالمنازل تدعى "سعاد.م"، 41 سنة، وتقيم بنفس عنوانها.

وفي مدينة كفر الشيخ، تعرض فرع الشركة الشرقية للدخان بمدينة كفر الشيخ، الأحد، لحادث سطو مسلح من قبل مجهولون، ما أدى إلى سرقة مبلغ مالي كبير من الشركة تخطى المليون جنيه.