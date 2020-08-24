لافروف ينتقد عدم مشاركة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا في مراقبة انتخابات بيلاروس

محمد اسماعيل - القاهرة - ريجا - (د ب أ):

قال وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف يوم الأحد إنه لم تثبت هزيمة الكسندر لوكاشينكو فى انتخابات بيلاروس، فى رأيه، مشيرا إلى أنه بدون وجود مراقبي انتخابات دوليين، سوف يكون من الصعب إقناع أى أحد بأن نتيجة الانتخابات قد أخذت مسارا آخر.

وانتقد لافروف منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لعدم إرسالها وفد إلى بيلاروس لمراقبة الانتخابات على الرغم من توجيه الدعوة لها.

واتهم لافروف أيضا زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكاياتيكانوفسكايا، بعدم وضع برنامج انتخابي بناء، قائلا إن البرنامج الخاص بها لم يستهدف تحقيق التفاهم الوطنى، وقال إنها سعت من أجل الانسحاب من الاتفاقيات الهامة مع روسيا وتفضيل اللغة البيلاروسية على اللغة الروسية.

وكان عشرات الآلاف من الأشخاص قد شكلوا سلسلة بشرية لمسافة 30 كيلومترا لإبداء التضامن مع متظاهري بيلاروس، وامتدت المسيرة من فيلنيوس إلى مدينة ميدينكاي على الحدود مع بيلاروس.

وتشابكت أيدي نحو 50 ألف شخص، وكان معظمهم يرتدي أقنعة واقية (كمامات) وقفازات، وفقا للمنظمين.

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا خلال كلمة ألقاها في ميدينكاي: "الحرية هي الحق في تقرير مستقبل بلادكم في انتخابات نزيهة. الحرية موضع تقدير خاصة من قبل الدول التي فقدتها لفترات طويلة من الزمن".

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وأضاف: "لذلك لم تتردد ليتوانيا في إبداء دعمها الكامل لشعب بيلاروس".

يشار إلى أن زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكاياتيكانوفسكايا، والتي خاضت الانتخابات الرئاسية أمام لوكاشينكو، فرت إلى ليتوانيا وسط حملة من جانب الشرطة ضد أنصارها.

وهناك سلاسل بشرية أخرى للتضامن يتم التخطيط لها في مدن أوروبية أخرى.

وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين أمس الاحد، للتظاهر ضد لوكاشينكو، وذلك بعد أسبوعين من عودته للسلطة من خلال انتخابات متنازع عليها.

واحتشد المتظاهرون في ساحة الاستقلال بالعاصمة مينسك، في تحد لتهديدات الحكومة، وهتفوا قائلين: "ارحل".

يذكر أن لوكاشينكو، الملقب بآخر ديكتاتور في أوروبا، قد حقق فوزا ساحقا بحصوله على أكثر من 80% من الأصوات. وندد الاتحاد الأوروبي بالانتخابات ووصفها بأنها "غير حرة ولا نزيهة" وندد مرارا بعنف الشرطة ضد المتظاهرين.