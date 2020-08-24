ترامب يشيد بقرار هيئة الدواء و الغذاء باستخدام البلازما فى علاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب ا):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إن تصريح هيئة الغذاء والدواء بالاستخدام الطارئ لبلازما النقاهة لعلاج مرضى فيروس كورونا (كوفيد - 19) كان "إعلانًا تاريخيًا حقًا" من شأنه "إنقاذ أرواح لا حصر لها".

وقال ترامب، خلال إحاطته الإعلامية من البيت الأبيض: "إن إجراء اليوم سيزيد بشكل كبير من الوصول إلى هذا العلاج"، بحسب موقع شبكة"سى إن إن عربية".

وشكر ترامب يوم الأحد مفوض هيئة الغذاء والدواء الدكتور ستيفن هان، قائلاً إن الهيئة قد صعدت حقًا "خاصة خلال الأيام القليلة الماضية" في إنجاز ذلك.

وقال ترامب: "بناءً على العلم والبيانات، اتخذت هيئة الغذاء والدواء قرارًا مستقلاً بأن العلاج آمن وفعال للغاية".

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ورأي ترامب أن "أسباب سياسية" تسببت في تباطؤ الموافقة على علاج فيروس كورونا في هيئة الغذاء والدواء، لكنه قال إنه "كسر المأزق" خلال الأسبوع الماضي.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، في وقت متأخر بعد ظهر الأحد بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة: "أعتقد أنه ربما كان هناك تأخير، لكننا كسرنا المأزق الأسبوع الماضي لنكون صادقين".

وأصر ترامب على أن تركيزه على وسائل علاج فيروس كورونا - الذي أبطأ الاقتصاد الأمريكي وتسبب في انخفاض أرقام استطلاعات الرأي - كان غير سياسي.

وأكد أن "هذا لا علاقة له بالسياسة... هذا له علاقة بالحياة والموت. لذلك نحن أقوياء للغاية، ونحن صريحون للغاية، ولدينا بعض الإجابات المذهلة، ولن نسمح لهم بالتوقف لأن كل يوم هو حياة".