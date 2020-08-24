شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، قد ارتفع إلى 6905 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 حالة.

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