شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 17 إثر سقوط حافلة من ارتفاع شاهق بجورجيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية في جورجيا أمس الأحد، مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا إثر سقوط حافلة صغيرة من ارتفاع 80 مترا فى أثناء مرورها بمنحدر حاد.

وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خطيرة فى الحادث الذى وقع بمنطقة دوشيتي شمال العاصمة تبليسي.

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ولم يعرف حتى الآن سبب الحادث. وبحسب أنباء غير مؤكدة، اصطدمت الحافلة بسيارة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحافلة مملوكة لشركة سفر.

وقالت الوزارة إن الشرطة فتحت تحقيقا للتعرف على ملابسات وقوع الحادث.

واستمرت أعمال الإنقاذ في وقت متأخر أمس الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية والتضاريس الصعبة.