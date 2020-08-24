شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 مدنيين في انفجار قنبلتين بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مسؤولون، أمس الأحد، أن 10 مدنيين على الأقل لقوا حتفهم في انفجار قنبلتين على جانب طريق بإقليمين في أفغانستان. وأوضح المسؤول أن سبعة مدنيين على الأقل قتلوا في إقليم غزني جنوب شرق البلاد، عندما مرّت حافلتهم على قنبلة زرعت على جانب طريق، طبقًا لما قاله عضو المجلس الإقليمي، حميد الله نوروز. وأضاف أن الركاب كانوا في طريقهم من العاصمة الإقليمية إلى منطقة جانجاتو.

وقالت وزارة المناجم والبترول إن ثلاثة موظفين بالوزارة قتلوا، عندما انفجرت فيهم قنبلة أخرى في إقليم جوزجان شمال البلاد. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجيرين. غير أنه غالبًا ما تتسبب القنابل التي يزرعها مسلحو طالبان على جوانب الطرق لاستهداف قوات الأمن في سقوط قتلى مدنيين.

ونجا حاكم إقليم باكتيا شرق البلاد، حليم فيداي من هجوم مسلح بإقليم لوجار وسط البلاد، طبقًا لما ذكرته إدارة الإعلام للإقليم.

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من جهة أخرى، سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أمس، 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 221 عيّنة تم اختبارها، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقًا لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التليفزيونية الأفغانية.

وتم اختبار 100 ألف و960 عيّنة حتى الآن في مراكز حكومية، وهناك ثمانية آلاف و401 حالة نشطة في البلاد، طبقًا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة.

وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت الوزارة أيضًا حالتي وفاة جديدتين وتعافي 221 شخصًا. وبلغ إجمالي حالات الإصابة إلى الآن 37 ألفًا و999، وحالات الوفاة 1387 وحالات الشفاء 28 ألفًا و211.