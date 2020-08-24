شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 مدنيين في انفجار قنبلتين بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة المناجم والبترول إن ثلاثة موظفين بالوزارة قتلوا، عندما انفجرت فيهم قنبلة أخرى في إقليم جوزجان شمال البلاد. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجيرين. غير أنه غالبًا ما تتسبب القنابل التي يزرعها مسلحو طالبان على جوانب الطرق لاستهداف قوات الأمن في سقوط قتلى مدنيين.
ونجا حاكم إقليم باكتيا شرق البلاد، حليم فيداي من هجوم مسلح بإقليم لوجار وسط البلاد، طبقًا لما ذكرته إدارة الإعلام للإقليم.
من جهة أخرى، سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أمس، 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 221 عيّنة تم اختبارها، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقًا لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التليفزيونية الأفغانية.
وتم اختبار 100 ألف و960 عيّنة حتى الآن في مراكز حكومية، وهناك ثمانية آلاف و401 حالة نشطة في البلاد، طبقًا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة.
وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت الوزارة أيضًا حالتي وفاة جديدتين وتعافي 221 شخصًا. وبلغ إجمالي حالات الإصابة إلى الآن 37 ألفًا و999، وحالات الوفاة 1387 وحالات الشفاء 28 ألفًا و211.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 مدنيين في انفجار قنبلتين بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.