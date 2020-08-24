اخبار العالم

مقتل 10 مدنيين في انفجار قنبلتين بأفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 مدنيين في انفجار قنبلتين بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مسؤولون، أمس الأحد، أن 10 مدنيين على الأقل لقوا حتفهم في انفجار قنبلتين على جانب طريق بإقليمين في أفغانستان. وأوضح المسؤول أن سبعة مدنيين على الأقل قتلوا في إقليم غزني جنوب شرق البلاد، عندما مرّت حافلتهم على قنبلة زرعت على جانب طريق، طبقًا لما قاله عضو المجلس الإقليمي، حميد الله نوروز. وأضاف أن الركاب كانوا في طريقهم من العاصمة الإقليمية إلى منطقة جانجاتو.

وقالت وزارة المناجم والبترول إن ثلاثة موظفين بالوزارة قتلوا، عندما انفجرت فيهم قنبلة أخرى في إقليم جوزجان شمال البلاد. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجيرين. غير أنه غالبًا ما تتسبب القنابل التي يزرعها مسلحو طالبان على جوانب الطرق لاستهداف قوات الأمن في سقوط قتلى مدنيين.

ونجا حاكم إقليم باكتيا شرق البلاد، حليم فيداي من هجوم مسلح بإقليم لوجار وسط البلاد، طبقًا لما ذكرته إدارة الإعلام للإقليم.

Advertisements

من جهة أخرى، سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أمس، 46 حالة إصابة جديدة بفيروس من أصل 221 عيّنة تم اختبارها، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقًا لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التليفزيونية الأفغانية.

وتم اختبار 100 ألف و960 عيّنة حتى الآن في مراكز حكومية، وهناك ثمانية آلاف و401 حالة نشطة في البلاد، طبقًا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة.

وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت الوزارة أيضًا حالتي وفاة جديدتين وتعافي 221 شخصًا. وبلغ إجمالي حالات الإصابة إلى الآن 37 ألفًا و999، وحالات الوفاة 1387 وحالات الشفاء 28 ألفًا و211.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 مدنيين في انفجار قنبلتين بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا